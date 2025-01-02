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Елесин о том, что Овечкин пьет пиво и ест фастфуд: «Есть люди, которые на плохой диете показывают хороший результат. Человек может на одном таланте выезжать»

— Все приводят в пример Овечкина, который ест фастфуд, ест много жиров на обед и пьет пиво.

— Нужно спросить себя: могу ли я как Овечкин приблизиться к рекорду Гретцки? Есть люди, которые на плохой диете показывают хороший результат. Человек может на одном таланте выезжать. Но не надо на себе это применять. Нужно спросить себя: есть ли у меня такой талант? — сказал защитник «Локомотива» Александр Елесин. Елесин об алкоголе: «Не думаю, что он нужен для восстановления. Если придерживаться неправильного образа жизни, рано или поздно это скажется негативным образом».