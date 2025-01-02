Губерниев о рейтинге Sportsnet: «Заокеанская школа и НХЛ не мыслят себя без игроков из России. Мы делаем погоду в хоккейном доме вместе с канадцами и американцами»

Из россиян в топ‑10 также вошли Павел Дацюк (7) и Никита Кучеров (8). «Это очень хорошая компания, каждый из них стоит друг друга. Здесь не столько важно занятое место, сколько то, что Саша в ряду величайших игроков 21-го века. Это не может нас не радовать, компания превосходная. Конкретные места — формальность. Вся десятка — люди, которые инопланетяне в хоккее. Лишний повод для гордости. Дацюк и Кучеров — тоже признанные мастера. Приятно, что заокеанская школа и НХЛ не мыслят себя без игроков из России. Мы не просто заметное звено там, но люди, которые делают погоду в хоккейном доме вместе с канадцами и американцами. То, что наша школа в этом ряду с Канадой первая, это факт», — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.