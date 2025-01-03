Мартемьянов об Овечкине: «Надеюсь, он побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Весь хоккейный мир ждет этого!»

«Надеюсь, что Александр побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Дай бог ему здоровья, сил, эмоций, чтобы рекорд побить. Может и не в этом сезоне, но в следующем. Весь хоккейный мир ждет этого! Хочется пожелать Овечкину только успехов в решении этой задачи и чтобы он с “Вашингтоном” вышел в плей‑офф и достойно там выступил. Я наслышан о том, как Александр готовился прошлым летом к новому сезону и скажу, что он делал это очень серьезно — это очень сильный мотивационный момент. Главное, чтобы не было серьезных травм! Мы все за него переживаем», — сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Мартемьянов.