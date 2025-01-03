Владелец «Вашингтона» о погоне Овечкина за Гретцки: «Ови в 39 лет забивает с впечатляющей скоростью. С сильной командой за спиной Алекс приближается к рекорду»

«Ови в свои 39 лет забивает с впечатляющей скоростью, которая превосходит все предыдущие сезоны. Как мы и предсказывали, с сильной командой за спиной Алекс приближается к рекорду. Ажиотаж в округе Колумбия и на национальном уровне велик! Не упустите возможность — купите билеты сейчас на оставшуюся часть этого сезона и на следующий, мы можем стать свидетелями того, как вершится история», — написал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.