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Владелец «Вашингтона» о погоне Овечкина за Гретцки: «Ови в 39 лет забивает с впечатляющей скоростью. С сильной командой за спиной Алекс приближается к рекорду»

Капитан «Кэпиталс» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

«Ови в свои 39 лет забивает с впечатляющей скоростью, которая превосходит все предыдущие сезоны. Как мы и предсказывали, с сильной командой за спиной Алекс приближается к рекорду. Ажиотаж в округе Колумбия и на национальном уровне велик! Не упустите возможность — купите билеты сейчас на оставшуюся часть этого сезона и на следующий, мы можем стать свидетелями того, как вершится история», — написал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.