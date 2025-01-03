Магнитогорцы запомнились мне блестящей игрой вратаря, идеями тренерского штаба, а также комплектацией команды ее генеральным менеджером Сергеем Гомоляко«, — сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов. Напомним, Гомоляко покинул “Металлург” в сентябре.
Никита Щитов: «Металлург» стал главной командой 2024 года. Магнитогорцы запомнились блестящей игрой вратаря, идеями штаба. Они завоевали Кубок Гагарина"
«Думаю, что главной командой 2024 года стал “Металлург”. Почему именно этот клуб? Все очень просто, ведь он завоевал Кубок Гагарина.