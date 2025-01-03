На счету 39-летнего россиянина стало 28 (18+10) очков в 22 играх в текущем сезоне при полезности «+14». Сегодня Овечкин (20:10, 5:04 — в большинстве, «минус 2») 4 раза бросил в створ ворот и еще 2 раза промахнулся, а также применил 1 силовой прием. Свой буллит в послематчевой серии Александр не реализовал. Овечкин забил 871-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 23 шайбы.
Овечкин против «Миннесоты»: 18-й гол в сезоне, 4 броска, 1 хит и «минус 2» за 20:10. Он не забил буллит в серии
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Уайлд» (3:4 Б), поразив ворота Марка-Андре Флери во втором периоде при игре в большинстве.