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Канада вылетела в ¼ финала МЧМ на 2-м турнире подряд, оба раза проиграв Чехии. Дома команда осталась без медалей впервые с 2019 года

Молодежная сборная Канады под руководством Дэйва Кэмерона не смогла выйти в полуфинал турнира в Оттаве, уступив чехам (3:4).

Источник: Спортс"

Вылет в четвертьфинале стал для канадцев вторым подряд. В прошлом году команда завершила турнир в шведском Гетеборге на той же стадии, также проиграв Чехии (2:3). Дома Канада осталась без медалей впервые с 2019 года, когда проиграла Финляндии (1:2) в ¼ финала турнира в Ванкувере.