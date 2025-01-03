Канада вылетела в ¼ финала МЧМ на 2-м турнире подряд, оба раза проиграв Чехии. Дома команда осталась без медалей впервые с 2019 года

Вылет в четвертьфинале стал для канадцев вторым подряд. В прошлом году команда завершила турнир в шведском Гетеборге на той же стадии, также проиграв Чехии (2:3). Дома Канада осталась без медалей впервые с 2019 года, когда проиграла Финляндии (1:2) в ¼ финала турнира в Ванкувере.