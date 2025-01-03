«Рейнджерс» прервали серию из 4 поражений подряд, обыграв «Бостон» (2:1). Куик отразил 32 из 33 бросков и одержал 399-ю победу в НХЛ

Победа стала для 38-летнего американца 399-й в регулярках лиги. Его сменщиком сегодня был Луи Доминге. Игорь Шестеркин пропустил матч из-за травмы. В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад (7-й гол в сезоне, 1-е очко за 9 игр) и Бретт Берард. Команда под руководстом Питера Лавиолетта набрала 35 очков в 37 играх и занимает 7-е место в Столичном дивизионе.