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«Рейнджерс» прервали серию из 4 поражений подряд, обыграв «Бостон» (2:1). Куик отразил 32 из 33 бросков и одержал 399-ю победу в НХЛ

Первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ был назван вратарь клуба из Нью-Йорка Джонатан Куик, отразивший 32 броска из 33.

Победа стала для 38-летнего американца 399-й в регулярках лиги. Его сменщиком сегодня был Луи Доминге. Игорь Шестеркин пропустил матч из-за травмы. В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад (7-й гол в сезоне, 1-е очко за 9 игр) и Бретт Берард. Команда под руководстом Питера Лавиолетта набрала 35 очков в 37 играх и занимает 7-е место в Столичном дивизионе.