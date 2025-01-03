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Овечкин забил Флери 41 гол с учетом плей-офф и обновил рекорд НХЛ по числу шайб в ворота одного вратаря с начала эпохи расширения

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:4 Б), поразив ворота Флери во втором периоде при игре в большинстве.
Источник: Спортс"

39-летний россиянин пробил 40-летнего канадца в 41-й раз за карьеру в лиге (28 шайб в регулярках и 13 — в плей-офф, всего они провели друг против друга 66 матчей). Это новый рекорд для одного игрока по числу голов в ворота одного вратаря (с учетом плей-офф) с начала эпохи расширения НХЛ (начиная с сезона-1967/68). Прежнее достижение принадлежало Бретту Халлу. Он 40 раз поразил ворота Тима Чевелде.