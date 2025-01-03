Флери об Овечкине: «Он забил мне столько голов — я здорово ему помог. Нравится, как мы сражались на протяжении многих лет. Повезло, что я играл в его время»

40-летний Флери завершает карьеру после этого сезона. В рамках регулярок он больше не сыграет на выезде против «Кэпиталс». «Мне не нравится пропускать от него, но нравится, как мы сражались на протяжении многих лет. Мне повезло, что я смог поиграть в его время. Возможно, Александр мне кое-чем обязан за то, что забил в мои ворота столько голов. Я ему здорово помог. Он один из лучших и всегда выжимает из тебя максимум. У нас было так много хороших поединков: с “Питтсбургом” и с “Вегасом”. У меня останутся хорошие воспоминания о Вашингтоне», — сказал вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери. Овечкин забил Флери 41 гол с учетом плей-офф и обновил рекорд по числу шайб в ворота одного вратаря с начала эпохи расширения НХЛОвечкина не остановить! Забил любимому вратарю — до Гретцки всего 23 шайбы.