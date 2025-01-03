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Овечкин обошел Дионна и стал 3-м в истории НХЛ по голам в январе — 135. Лидирует Хоу — 154 гола, Гретцки — 2-й

В матче регулярного чемпионата «Вашингтон» в серии буллитов проиграл «Миннесоте» (3:4). 39-летний форвард забросил одну шайбу.

Источник: Спортс"

Этот гол стал для Овечкина 135-м в карьере, забитым в январе. Он обошел Марселя Дионна и занял третью позицию по этому показателю. Россиянина опережают только Горди Хоу (154 шайбы) и Уэйн Гретцки (152 гола).Флери об Овечкине: «Он забил мне столько голов — я здорово ему помог. Нравится, как мы сражались на протяжении многих лет. Повезло, что я играл в его время».