Овечкин об игре после травмы: «Стараюсь проводить короткие смены и выкладываться в каждой из них. В конце концов ты забрасываешь и чувствуешь себя намного лучше»

«Когда пропускаешь так много матчей, то стараешься проводить короткие смены, выкладываться в каждой игре, в каждой смене, почувствовать шайбу. В некоторых матчах у тебя не так много возможностей забить, но в конце концов ты забрасываешь и чувствуешь себя намного лучше», — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Флери об Овечкине: «Он забил мне столько голов — я здорово ему помог. Нравится, как мы сражались на протяжении многих лет. Повезло, что я играл в его время’Овечкина не остановить! Забил любимому вратарю — до Гретцки всего 23 шайбы.