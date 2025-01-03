Фетисов об Овечкине: «Пример спортивного долголетия и мужского характера, олицетворение нашего хоккея. С каждым днем у него все больше фанатов во всем мире»

«Саша большой молодец. Он сейчас является примером спортивного долголетия, мужского характера, он олицетворяет весь наш хоккей на протяжении десятилетий. Я поздравлял его перед Новым годом, он в хорошем настроении. С каждым днем у него появляется все больше и больше фанатов не только в нашей стране, но и во всем мире», — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Овечкин об игре после травмы: «Стараюсь проводить короткие смены и выкладываться в каждой из них. В конце концов ты забрасываешь и чувствуешь себя намного лучше».