Видео с Овечкиным, где он говорит, что «Вашингтон» «######, #####, “Бостон”, слили его знакомые из закрытой группы в мессенджере (“Матч ТВ”)

По информации «Матч ТВ», Овечкин записал новогоднее поздравление знакомым в России, отправив его в закрытую группу в мессенджере, в которой он давно состоял. «К сожалению, в группе нашлась какая‑то “крыса”, которая слила видео в общий доступ, посчитав его смешным. Когда Саша узнал о вспыхнувшем скандале, то написал: “Спасибо за конфиденциальность” и вышел из группы. Понятно, что его подвели. Он‑то желал добра и говорил искренне, для своих. Очень жаль, что вокруг Овечкина была создана ненужная шумиха», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации. Овечкин об игре после травмы: «Стараюсь проводить короткие смены и выкладываться в каждой из них. В конце концов ты забрасываешь и чувствуешь себя намного лучше».