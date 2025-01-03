Волочкова о сливе видео с ругающимся Овечкиным: «Вторжение в личную жизнь. Любой человек может ругаться матом, пить. Саша принес славу России! Благоразумные люди поймут, что его подставили»

Ранее появилась информация, что видео с Овечкиным слили его знакомые из закрытой группы в мессенджере. «Людей, кто сливает такое, надо привлекать к ответственности. Это вторжение в личную жизнь. Любой человек в своей личной жизни может ругаться матом, пить, если это происходит в его свободное время. Саша Овечкин добился нереальных высот, принес славу нашей России! Меня тоже подставлял Джигурда много раз, что мне приходилось отмываться. Он был другом, я не ждала от него таких подстав. Уверена, что это видео не повлияет ни на карьеру Саши, ни на отношение болельщиков к нему. Он уже зарекомендовал себя как великий спортсмен. Благоразумные люди поймут, что его подставили злые и завистливые люди, моральные уроды», — сказала заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова.