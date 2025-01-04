Это действительно открытие, и это помогает Саше. Как капитан он играет громадную роль в этом, ведя за собой партнеров«, — сказал Глеб Чистяков. В 22 играх текущего сезона Овечкин набрал 28 (18+10) очков при полезности “+14”.
Агент Овечкина: «Вашингтон» — главное открытие первой половины чемпионата НХЛ, и это помогает Саше. Он ведет партнеров за собой"
«Вашингтон» признан специалистами в НХЛ главным открытием первой половины чемпионата. Никто не ожидал от них такого удачного выступления. По лиге они идут в тройке вместе с «Виннипегом» и «Миннесотой», а на Востоке являются лучшей командой.