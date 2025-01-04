Форвард СКА Алистров о пожеланиях на 2025 год: «СКА — побольше побед и Кубок Гагарина»

— У нас была уверенная игра. Мы чувствовали, что мы выиграем, просто пропустили шайбы. Да, такое бывает — это хоккей. Самое главное, что выиграли.— Чувствовался ли мандраж у ЦСКА в силу их 11-матчевой победной серии?— Нет, такого не казалось. Соперник был настроен на победу, но мы были настроены больше.— Это было первое армейское дерби на «СКА Арене». Что можешь сказать по антуражу?— Да, болельщиков было очень много. Спасибо им большое, чувствовалась атмосфера. Наши болельщики сегодня были как шестой игрок. Надеюсь, так и будет дальше.— Что пожелаешь команде и болельщикам на 2025-й?— Болельщикам — здоровья, любви, побольше хороших, радостных моментов. Нашей команде — побольше побед. Ну и Кубок Гагарина, — сказал Алистров.