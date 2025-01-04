В дебютном матче россиянина его новая команда уступила юниорской сборной США (USNTDP) со счетом 3:4 Б. Рябкин забросил 2 шайбы и не реализовал буллит в послематчевой серии. Его признали второй звездой встречи. Иван является претендентом на попадание в топ-10 на драфте НХЛ-2025.
Рябкин сделал дубль за «Маскигон» в дебютном матче в USHL против сборной США U18 и стал 2-й звездой. Он не забил буллит в серии
17-летний форвард перешел в главную юниорскую лигу США после расторжения контракта с «Динамо».