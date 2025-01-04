Дмитрий Васильев: «У Овечкина есть все шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне. 24 шайбы в оставшихся 40 с небольшим матчах — вполне достижимый показатель»

«У него есть все шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне. 24 шайбы для него в оставшихся 40 с небольшим матчах регулярного чемпионата — вполне достижимый показатель. То есть, ему надо забрасывать чуть чаще, чем раз в два матча. С учетом того, как он кладет эти шайбы в этом сезоне, видно хорошее настроение. Я думаю, что он это сделает именно в этом сезоне, а не в году», — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.