Хенрик Лундквист поделился эмоциями от включения в Зал славы ИИХФ

Голкипер был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ в 2000 году в седьмом раунде под общим 205-м номером. Он выступал за клуб с 2005 по 2020 год. На его счету 887 матчей в лиге, в которых он одержал 459 побед при проценте отражённых бросков 91,8%, а также пропуская в среднем 2,43 шайбы за игру.