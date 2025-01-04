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Андрей Алтыбармакян: «Овечкин — наша легенда, гордость и национальное достояние. За него вся страна радуется»

39-летний нападающий «Вашингтона» пропустил 16 матчей из-за перелома ноги. В четырех играх после возвращения россиянин забил 3 гола.

Источник: Спортс"

— Овечкин после травмы удивляет?- Мы на самом деле обсуждали даже вчера как он идет в этом году. И можно по нему судить как играет «Вашингтон».В прошлом сезоне он много хейта словил, когда не получалось у него забить, и команда проигрывала. Но в этом году посмотрите, как играет Саша Овечкин, как сразу команда воспряла. Овечкин — это наша легенда, гордость и национальное достояние. За него вся страна радуется, — сказал нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян.