Генменеджер «Вашингтона» о возвращении Овечкина: «Да, ему уже не 25 лет, но его бомбардирские навыки трудно заменить. Надеюсь, он продолжит в том же темпе»

«Парень в его возрасте, забивающий с такой скоростью, — такого просто не бывает. Да, он уже не 25-летний Александр Овечкин, но его бомбардирские навыки трудно заменить. И та энергия, которую он привносит в раздевалку и в команду, — когда его не было, и он не участвовал в ежедневной рутине из-за травмы, это отсутствие ощущалось. Так что его возвращение — это огромный плюс. За ним интересно наблюдать. Надеюсь, он сможет продолжать в том же темпе», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.