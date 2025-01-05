Средняя результативность Овечкина в этом сезоне НХЛ (0,83 гола за игру) на 0,23 шайбы выше, чем в карьере в целом (0,60)

При этом средняя результативность Овечкина во всех 1449 матчах в регулярных чемпионатах составляет 0,60 гола за игру. Таким образом, показатель текущего сезона на 0,23 гола выше, чем средний показатель за всю карьеру нападающего. Овечкин забил 872-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 22 шайбыОвечкин вышел на 12-е место по очкам в регулярках НХЛ (1580), обойдя Рэя Бурка (1579). Лидер — Гретцки (2857)Овечкин забил 133-й победный гол в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 2 шайбы.