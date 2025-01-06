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«15 лет как наш капитан». «Вашингтон» о годовщине первого матча Овечкина в новой роли

Овечкин перешел в «Кэпиталз» в 2005 году. Впервые он вышел на лед в форме с капитанской нашивкой во время матча с «Монреалем» (4:2) 5 января 2010 года.
Источник: Спортс"

«Вашингтон» отметил годовщину этого события в соцсетях, написав: «15 лет как наш капитан», и сопроводив публикацию фото. Фото: x.com/CapitalsВ составе «Вашингтона» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. 39-летний форвард ранее забросил 872-ю шайбу в карьере, до повторения рекорда Гретцки (894) остается 22 гола.