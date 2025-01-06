«15 лет как наш капитан». «Вашингтон» о годовщине первого матча Овечкина в новой роли

Овечкин перешел в «Кэпиталз» в 2005 году. Впервые он вышел на лед в форме с капитанской нашивкой во время матча с «Монреалем» (4:2) 5 января 2010 года.