Капитан «Вашингтона» отправил его в закрытую группу в мессенджере, в которой он давно состоял. — Видео с Овечкиным были слито из закрытого чата. Как отнеслись к такому поступку кого‑то из друзей Александра? Бьет ли это видео по репутации хоккеиста?- По репутации Саши это не бьет никак, человек сказал и сказал. Мы все, общаясь с друзьями, говорим вещи интимного характера или нет, подразумевая, что это остается в близком кругу. И в этом круге нашелся человек, который предал Александра. В сознании людей, которые смотрят видео и знают историю с его появлением в интернете, Александр Овечкин предстает скорее жертвой, чем грубияном, матерщинником, хулиганом и так далее, — сказал адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский.
Адвокат Добровинский о слитом видео Овечкина: «В сознании людей Александр предстает скорее жертвой, чем грубияном, матерщинником и так далее. По его репутации это не бьет никак»
После матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном» (3:1) в соцсетях появилось видео, на котором 39-летний форвард заявил, что они «####### (обыграли), ##### (блин), “Бостон”, а также пожелал после Нового года “прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться”.