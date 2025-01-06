Адвокат Добровинский о слитом видео Овечкина: «В сознании людей Александр предстает скорее жертвой, чем грубияном, матерщинником и так далее. По его репутации это не бьет никак»

Капитан «Вашингтона» отправил его в закрытую группу в мессенджере, в которой он давно состоял. — Видео с Овечкиным были слито из закрытого чата. Как отнеслись к такому поступку кого‑то из друзей Александра? Бьет ли это видео по репутации хоккеиста?- По репутации Саши это не бьет никак, человек сказал и сказал. Мы все, общаясь с друзьями, говорим вещи интимного характера или нет, подразумевая, что это остается в близком кругу. И в этом круге нашелся человек, который предал Александра. В сознании людей, которые смотрят видео и знают историю с его появлением в интернете, Александр Овечкин предстает скорее жертвой, чем грубияном, матерщинником, хулиганом и так далее, — сказал адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский.