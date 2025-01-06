Фетисов: «Заявление Тардифа очень странное. Если хочешь видеть Россию, так допускай»

По словам Тардифа, он хочет, чтобы российские команды были как можно скорее допущены до турниров, однако глава IIHF подчеркнул, что организация не будет рисковать ни соревнованиями, ни безопасностью игроков.
«Я не понимаю, о каких рисках говорит Тардиф. Это очень странное заявление, какая-то манипуляция с его стороны. Если ты хочешь видеть Россию, так приглашай, допускай. Не знаю, какие у него инструменты допуска могут быть сейчас. Я бы хотел ошибаться в этом, но если сейчас в IIHF будет голосование по вопросу допуска российских хоккеистов, то допуск точно не будет одобрен. Сам Тардиф принимать решения не может.
Сейчас наши ребята играют в НХЛ бок о бок со с американцами, канадцами, шведами, финнами, представителями других стран, и никакого риска нет. Заявление Тардифа — это отговорка по большому счету. Если бы нас действительно хотели и могли сейчас вернуть на международные соревнования, Тардиф сказал бы твердо: мы возвращаем. Но он этого не сделал, а выразил лишь какие-то сожаления. Раз ты жалеешь, чего тогда отстранял Россию?
Можно было по крайней мере пустить наших мальчишек на молодежный чемпионат мира в Канаде. Какие риски могли бы быть там? Ребята в этом возрасте не думают о политике, они хотят играть, развиваться — это самое главное», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».