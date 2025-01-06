Фетисов: «Заявление Тардифа очень странное. Если хочешь видеть Россию, так допускай»

«Я не понимаю, о каких рисках говорит Тардиф. Это очень странное заявление, какая-то манипуляция с его стороны. Если ты хочешь видеть Россию, так приглашай, допускай. Не знаю, какие у него инструменты допуска могут быть сейчас. Я бы хотел ошибаться в этом, но если сейчас в IIHF будет голосование по вопросу допуска российских хоккеистов, то допуск точно не будет одобрен. Сам Тардиф принимать решения не может.



Сейчас наши ребята играют в НХЛ бок о бок со с американцами, канадцами, шведами, финнами, представителями других стран, и никакого риска нет. Заявление Тардифа — это отговорка по большому счету. Если бы нас действительно хотели и могли сейчас вернуть на международные соревнования, Тардиф сказал бы твердо: мы возвращаем. Но он этого не сделал, а выразил лишь какие-то сожаления. Раз ты жалеешь, чего тогда отстранял Россию?



Можно было по крайней мере пустить наших мальчишек на молодежный чемпионат мира в Канаде. Какие риски могли бы быть там? Ребята в этом возрасте не думают о политике, они хотят играть, развиваться — это самое главное», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».