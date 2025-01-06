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Коннор Макмайкл: «С детства наблюдал за тем, как Овечкин делает эти удивительные вещи. Теперь я вижу его в первом ряду — невероятно. Александр помогает “Вашингтону” побеждать»

Капитан «Вашингтона» забил четыре гола в пяти матчах после того, как вернулся после травмы.

Источник: Спортс"

«Это потрясающе. С самого детства я наблюдал за тем, как он делает все эти удивительные вещи. Теперь я вижу его в первом ряду, когда он делает что-то по-настоящему особенное. Это невероятно. Он помогает нашей команде побеждать. Могу сказать о нем только хорошее», — сказал нападающий «Вашингтона» Коннор Макмайкл. Александр Овечкин набрал 30 (19+11) очков в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.