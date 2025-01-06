Им восхищались по всему СССР, а он променял талант на гулянки и остался без денег на еду. История Ярославцева

Виктор Ярославцев пришел в хоккей довольно поздно по нынешним меркам. Он начал заниматься в школе московского «Спартака» в возрасте 13 лет. До этого момента талантливый форвард оттачивал мастерство на обычных дворовых катках. Но это не помешало ему всего через 3 года после прихода в академию красно-белых дебютировать в команде мастеров. Кажется, даже у самых легендарных советских хоккеистов путь от детской до основной команды занимал больше времени, чем у героя этого текста. Это напрямую говорит о степени его таланта и одаренности. По своим способностям Виктор должен был стать великим хоккеистом.
«Этот парень котировался очень высоко, причем не только в “Спартаке”, но и по Союзу. Небывало рано заиграл по мастерам. В первом чемпионском для “Спартака” сезоне ему какой-то малости не хватило, чтобы получить право на золотую медаль», — вспоминал Александр Якушев.
В дебютном сезоне во взрослом хоккее Ярославцев провел 10 матчей и забросил одну шайбу. Вполне сносная статистика для 16-летнего парня, только недавно начавшего заниматься хоккеем на профессиональном уровне. Из-за маленького количества сыгранных встреч способный нападающий остался без золота советского чемпионата. Зато на зимней Спартакиаде народов СССР в составе сборной Москвы ему повезло больше — там он стал чемпионом и заслуженно получил золотую медаль.
Интересно, что поначалу молодой форвард прославился не благодаря своей игре. Он был младшим братом Валерия Ярославцева, который к моменту появления Виктора в основном составе «Спартака» уже несколько лет выступал за красно-белых. Болельщики даже называли нашего героя «Ярославцев-маленький». Но со временем ему удалось выйти из тени брата благодаря собственным достижениям. Всего через несколько сезонов Ярославцев стал одним из лидеров команды и забивал в каждом втором матче.
Партнеры героя этого текста восхищались его игрой. Он был техничным, резким и скоростным нападающим. Многим оставалось только мечтать о том, чтобы обладать таким же талантом и одаренностью. Вскоре природные данные Виктора дали свои плоды. Сезон-1966/67 стал лучшим в карьере воспитанника «Спартака». Во-первых, его поставили в звено к Владимиру Шадрину и Александру Якушеву — двум звездам советского хоккея. И пусть они номинально являлись вторым или третьим звеном, но их вклад в победы красно-белых был огромным. Во-вторых, Ярославцев установил личный рекорд результативности и набрал 41 очко, забросив 25 шайб. После этого форварда пригласили в национальную сборную на мировое первенство в Австрии, где он стал чемпионом мира. Казалось, что этот успех поможет Виктору сделать шаг вперед в карьере. Но все получилось ровно наоборот. Вероятно, новоиспеченный чемпион мира не справился с обрушившейся на него славой.
«Став чемпионом мира, Виктор заметно зазнался, и это предопределило неизбежный откат его карьеры. С моей точки зрения Ярославцев потенциально был выдающимся игроком. И единственная причина, не давшая ему полностью раскрыться — “звездная болезнь”. Засосали его компании, ненужные дела, бесполезные траты времени. Он не смог преодолеть себя, заглушить тягу к удовольствиям и, как результат, рано сошел с хоккейной сцены», — говорил Евгений Зимин.
С того момента карьера Ярославцева пошла по нисходящей. Его тройка с Шадриным и Якушевым играла все хуже. Виктор и Александр винили в этом своего центрального нападающего, которому (по их мнению) откровенно не доставало скорости и реализации голевых моментов. Но как выяснилось позже, дело было совсем не в Шадрине. В сезоне-1968/69 тренерский штаб красно-белых решил поставить вместо Ярославцева в это сочетание Александра Мартынюка. Это произошло прямо во время игры с «Локомотивом». В одном из игровых моментов герой этого текста заигрался и потерял шайбу. Тогда его вполне удачно заменил Мартынюк, что стало неожиданностью для многих. Эта перестановка сделала сочетание лучше. Тогда-то и стало понятно, что все это время дело было в Ярославцеве. Одноклубники нападающего заметили, что он перестал выкладываться на тренировках и гореть хоккеем так, как это было раньше.
В конце концов изменение в отношении к делу привело к тому, что в 1974 году Виктор покинул «Спартак» и отправился в Австрию. Там он подписал контракт с местным «Капфенбергом» и провел в его составе 3 сезона, после чего вернулся на родину и работал тренером в школе красно-белых. Среди его воспитанников немало известных хоккеистов — Игорь Болдин, Дмитрий Шамолин, Константин Коротков. Но судьба самого Ярославцева сложилась печально:
«Лето 95-го года. Ему было очень тяжело. Иногда элементарно не на что было купить еду. Я старался помогать, чем мог. Напротив стадиона был продуктовый магазин, вот туда я и ходил, чтобы Михалыч мог поесть. Какой-то надлом у него произошел. Больно было смотреть. Но в моем детстве Михалыч был пижон: чистые ботинки, модные джинсы и рубашка, хороший одеколон… Красавец! Но что-то в семье случилось, и Михалыч резко сдал», — рассказывал о своем первом тренере Коротков.
К слову, не избежал жизненных трудностей и старший брат героя этого текста — Валерий рано окончательно ушел из хоккея, окончил курсы электриков и работал по этой специальности на московском пивзаводе. В лихие 90-е его сократили, из-за безденежья пришлось заняться извозом на своей машине.
А Виктора Ярославцева не стало 3 марта 1996 года. Его нашли на улице с черепно-мозговой травмой, не совместимой с жизнью (информация официального сайта ХК «Спартак»).
Максим Самарцев