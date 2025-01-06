Им восхищались по всему СССР, а он променял талант на гулянки и остался без денег на еду. История Ярославцева

С того момента карьера Ярославцева пошла по нисходящей. Его тройка с Шадриным и Якушевым играла все хуже. Виктор и Александр винили в этом своего центрального нападающего, которому (по их мнению) откровенно не доставало скорости и реализации голевых моментов. Но как выяснилось позже, дело было совсем не в Шадрине. В сезоне-1968/69 тренерский штаб красно-белых решил поставить вместо Ярославцева в это сочетание Александра Мартынюка. Это произошло прямо во время игры с «Локомотивом». В одном из игровых моментов герой этого текста заигрался и потерял шайбу. Тогда его вполне удачно заменил Мартынюк, что стало неожиданностью для многих. Эта перестановка сделала сочетание лучше. Тогда-то и стало понятно, что все это время дело было в Ярославцеве. Одноклубники нападающего заметили, что он перестал выкладываться на тренировках и гореть хоккеем так, как это было раньше.