Тренер Овечкина по ОФП: «Всем бы хотелось увидеть 1000 шайб у Саши. Нужно добраться как можно быстрее, возраст и остальные факторы будут ему только мешать»

— В связи с его травмой по понятным причинам сейчас это сделать станет гораздо сложнее. Но если мы возьмем просто цифры, сухую статистику, то это возможно уже в нынешнем сезоне. И, безусловно, Саша будет стараться это сделать как можно быстрее, как можно раньше. В его позиции нет никакого смысла затягивать погоню. Чем раньше он это сделает, тем легче ему будет в целом. А там открывается перспектива, как уже все говорят, 1000 шайб. Почему бы нет?- То есть вы и такой расклад не сбрасываете со счетов?- Всем бы нам хотелось увидеть 1000 шайб у Саши. Я думаю, что эта круглая цифра была бы очень красива. Мы все желаем, чтобы Саша смог забить 1000 голов! А чтобы у него это точно получилось, нужно добраться до такой отметки как можно быстрее, потому что, опять же, возраст и всякие остальные факторы будут ему только мешать, — сказал Павел Бурлаченко.