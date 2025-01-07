Сергей Самсонов: «Овечкин в 19 лет был абсолютным монстром, а еще реже можно увидеть то, что Саша творит в 39. Это от Бога, как бы люди ни тренировались — никогда такого не достигнут»

— Да, мы были как все. Паша, Андрей Марков, Максим Афиногенов, я и другие были полноценной частью команды, выполняли все то же самое, что и остальные. Тут не было вопросов. Нагрузки были большие, но Дацюк даже при этом работал индивидуально и делал больше, чем остальные. За ним было интересно следить, и он играл в том «Динамо» очень важную роль. — А 19-летний Александр Овечкин?- Никто, естественно, тогда не мог предсказать, какая у него получится карьера в НХЛ. Это просто невозможно, хотя все понимали, что Саша — очень талантливый хоккеист и предпосылки для большой карьеры есть однозначные. Но что меня, к тому времени уже поигравшего в этой лиге несколько лет, больше всего удивило — насколько Овечкин в своем юном возрасте готов физически. В 19 лет это был абсолютный монстр! Помню, что Крикунов отталкивался не от того, как на тренировках чувствовали себя ветераны, а от того, как чувствовал себя этот пацан. Такое тоже можно встретить редко. Но еще реже можно увидеть то, что Саша творит сейчас, в 39 лет. Просто невероятно! Это дано от Бога. Как бы люди ни тренировались, они никогда такого не достигнут. — Каким юный Овечкин был в тренировочном процессе?- Человеком, который любит хоккей. Он запомнился мне поразительно включенным в процесс: в игре, на тренировке — где угодно. На льду, в зале, во время кросса он находился как будто дома. Он всегда был этому рад. Даже кроссам. Даже баллонам, — сказал бывший нападающий «Динамо».