Овечкин остался без очков в 1450-м матче в регулярках НХЛ. У него 5 бросков в створ за 16:42 с «Баффало»

39-летний россиянин является рекордсменом среди российских игроков в НХЛ по числу матчей. На его счету 1580 (872+708) очков. В текущем сезоне у нападающего 30 (19+11) очков в 24 играх. Сегодня Овечкин (16:42, 2:30 — в большинстве, нейтральная полезность) 5 раз бросил в створ. Статистика потерь и перехватов — 1:1. Он не исполнял буллит в послематчевой серии из 3 раундов.