Капризов все еще не приступил к тренировкам. Он пропустил 5 матчей «Миннесоты» из-за травмы нижней части тела — возможно, паха

Главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс сообщил, что 27-летний россиянин пока по-прежнему не тренируется. Тем не менее, ожидаемый срок возвращения игрока остается неизменным — «со дня на день». Ранее генменеджер клуба Билл Герин заявил, что клуб не собирается торопить игрока и хочет проявить максимальную осторожность, чтобы не допустить усугубления травмы. Он сказал, что Капризов нужен команде «надолго, а не на пару игр в январе». По данным The Athletic, речь предположительно идет о травме паха, хотя официально Герин эту информацию не подтвердил. В следующем матче «Миннесота» примет «Сент-Луис» 7 января (начало по московскому времени — 8 января в 03:00). Капризов набрал 50 (23+27) очков в 34 играх и является лучшим бомбардиром команды.