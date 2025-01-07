Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлсон — 6-й действующий защитник с 700 очками в НХЛ. Бернс лидирует с 894 баллами

Защитник «Вашингтона» сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:4 Б).

Источник: Спортс"

Таким образом, 34-летний хоккеист достиг отметки в 700 (154+546) набранных очков в лиге. Он сыграл к этому моменту 1049 матчей в НХЛ. В истории «Кэпиталс» Карлсон является первым защитником с 700 очками. Также американец стал шестым действующим защитником с таким показателем. На пятой позиции идет Роман Йоси (711 очков), на четвертой — Виктор Хедман (757 очков), лидирует Брент Бернс (894 очка).В этом сезоне Карлсон набрал 26 (3+23) очков при полезности «плюс 14» в 40 матчах чемпионата НХЛ.