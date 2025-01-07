Карлсон — 6-й действующий защитник с 700 очками в НХЛ. Бернс лидирует с 894 баллами

Таким образом, 34-летний хоккеист достиг отметки в 700 (154+546) набранных очков в лиге. Он сыграл к этому моменту 1049 матчей в НХЛ. В истории «Кэпиталс» Карлсон является первым защитником с 700 очками. Также американец стал шестым действующим защитником с таким показателем. На пятой позиции идет Роман Йоси (711 очков), на четвертой — Виктор Хедман (757 очков), лидирует Брент Бернс (894 очка).В этом сезоне Карлсон набрал 26 (3+23) очков при полезности «плюс 14» в 40 матчах чемпионата НХЛ.