Протас забил 17-й гол в равных составах в сезоне НХЛ. Больше лишь у Драйзайтля, Капризова и Шайфли

24-летний белорусский нападающий набрал 2 (1+1) очка в этой игре, забив в третьем периоде свой 18-й гол в нынешнем сезоне. 17 из них форвард забил в равных составах. По этому показателю он уступает лишь Леону Драйзайтлю (22), Кириллу Капризову (20) и Марку Шайфли (19).Алексей Протас отметился 35 (18+17) баллами при полезности «плюс 23» в 40 матчах текущего чемпионата НХЛ. Лидером «Кэпиталс» в гонке бомбардиров является Дилан Строум (45 очков).