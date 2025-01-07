Тренер Овечкина по ОФП: «Александр — большой патриот, использует любую возможность сыграть за сборную. Быть участником таких соревнований очень важно для него»

— Я уверен, что Александру очень важно участвовать в любых спортивных мероприятиях, которые связаны с Россией, со сборной России. Он большой патриот и получает огромное удовольствие, когда наши спортсмены поднимают над головами кубки и выигрывают медали на международной арене. Быть участником таких соревнований для него очень важно, престижно и почетно. Поэтому он использует любую возможность сыграть за сборную. — Будем надеяться, что у него получится. Все очень надеемся и ждем. — Хотелось бы, конечно, — сказал Павел Бурлаченко.