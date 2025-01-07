Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер Овечкина по ОФП: «Александр — большой патриот, использует любую возможность сыграть за сборную. Быть участником таких соревнований очень важно для него»

— Всем известно, как Александр любит сборную России. Насколько, на ваш взгляд, ему было бы важно сыграть за национальную команду на Олимпиаде в 2026 году?

Источник: Спортс"

— Я уверен, что Александру очень важно участвовать в любых спортивных мероприятиях, которые связаны с Россией, со сборной России. Он большой патриот и получает огромное удовольствие, когда наши спортсмены поднимают над головами кубки и выигрывают медали на международной арене. Быть участником таких соревнований для него очень важно, престижно и почетно. Поэтому он использует любую возможность сыграть за сборную. — Будем надеяться, что у него получится. Все очень надеемся и ждем. — Хотелось бы, конечно, — сказал Павел Бурлаченко.