Квартальнов о 2:0 с ЦСКА: «Динамо» хорошо сыграло в меньшинстве. Второй матч за два дня — играли смены покороче, чтоб ребята были посвежее"

Анас нам чуть спутал карты — заболел и не смог сыграть. Это бывает, кто-то травмируется и болеет, приходится тасовать состав. В этом звене, в принципе, Анас играет, но сегодня они молодцы, гол забили. Думаю, мы хорошо сыграли в меньшинстве. Коротко сыграли, выбрасывали шайбу, чего не хватило в предыдущем матче. Мы всегда хотим играть ровно, не всегда получается — кто-то в меньшинстве, кто-то в большинстве. Играли второй матч за два дня, понимали, что физически это сложно. Придерживались того, чтоб ребята играли смены покороче, были посвежее. Когда переигрываешь, решения принимаются непросто«, — сказал тренер минского “Динамо”.