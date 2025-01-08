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Максим Сушинский: «Овечкин будет выше Кросби в истории, даже если не побьет рекорд Гретцки»

"Для меня и Кросби, и Овечкин заслуживают называться лучшим игроком XXI века.
Источник: Спортс"

Думаю, что даже если Александр не побьет рекорд Гретцки, то в истории все равно будет стоять выше Сидни. Если побьет, то тут даже обсуждать нечего«, — сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский. Капитан “Вашингтона” идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (872 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).Кросби — лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин — 2-й, Макдэвид — 3-й, Дацюк — 7-й, Кучеров — 8-й, Малкин — 19-й.