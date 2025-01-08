Агент Овечкина: «Саша должен быть в топ-100 самых влиятельных людей в хоккее. Тут без вопросов»

«Уверен, что Александр должен быть в списке топ-100 самых влиятельных людей в хоккее. Почему так решили? Лучше вам позвонить и спросить у них. Это будет интереснее, чем мой комментарий. Но мое мнение, что Саша, безусловно, должен быть в этом списке. Тут без вопросов», — сказал агент Глеб Чистяков. Беттмэн — самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин — 41-й, Макдэвид — 5-й, Кросби — 14-й, Бедард — 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News).