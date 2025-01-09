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Матч «Лос-Анджелеса» с «Калгари» перенесен из-за лесных пожаров в Калифорнии. О дате игры сообщат позднее

В Калифорнии бушуют лесные пожары, которые уже унесли жизни нескольких человек. Власти Лос-Анджелеса объявили чрезвычайное положение, несколько тысяч человек были эвакуированы.

Источник: Спортс"

Матч между «Кингс» и «Флэймс» должен был состояться 9 января, начало было запланировано на 6:30 по московскому времени. Сообщается, что НХЛ приняла решение о переносе этого матча. Точная дата игры станет известна позднее.