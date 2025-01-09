Епанчинцев о 0:2 с «Торпедо»: «Поражение закономерно. Так, как “Сибирь” играла во втором периоде, играть нельзя»

В третьем [периоде] более-менее была видна команда. Был неплохой шанс сравнять счет, но реализация — ноль голов. Мы не лезли на фол, не лезли туда, где больно и зарабатываются удаления. Одно удаление у соперника — это очень мало«, — сказал тренер “Сибири”.