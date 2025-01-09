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Епанчинцев о 0:2 с «Торпедо»: «Поражение закономерно. Так, как “Сибирь” играла во втором периоде, играть нельзя»

«Победа “Торпедо” закономерна. Так, как мы играли во втором периоде, играть нельзя. В одной зоне игра шла. Благодаря Антону Красоткину мы были в игре.

Источник: Спортс"

В третьем [периоде] более-менее была видна команда. Был неплохой шанс сравнять счет, но реализация — ноль голов. Мы не лезли на фол, не лезли туда, где больно и зарабатываются удаления. Одно удаление у соперника — это очень мало«, — сказал тренер “Сибири”.