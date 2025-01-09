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Овечкин и Костомаров — спортсмены 2024 года по результатам опроса ВЦИОМ, они набрали по 3% голосов. Валиева, Медведева, Нурмагомедов, Дзюба — не более 1%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о главных персонах минувшего года.

Источник: Спортс"

Назвать спортсмена года смогли 19% опрошенных, 77% затруднились, 8% убеждены, что таких спортсменов в России нет. Рейтинг 2024 года возглавили Роман Костомаров и Александр Овечкин (по 3%). Остальные спортсмены не набрали более 1%: Камила Валиева, Александр Большунов, Федор Емельяненко, Евгения Медведева, Хабиб Нурмагомедов, Артем Дзюба.