Шелдон Ремпал: «В России другая еда, образ жизни. Каждый день открываю для себя что-то новое. Уже попробовал баню, она очень хороша»

— В КХЛ другой хоккей — у игроков есть больше пространства, команды больше защищаются. Так что тут точно другой хоккей. Адаптация к нему заняла некоторое время. Были некоторые сбивающие моменты в начале, но сейчас я к ним привык. В России меня удивил другой стиль жизни. Тут другая еда, другой образ жизни. Я здесь уже пять месяцев, каждый день открываю для себя что-то новое. Уже попробовал баню, она очень хороша. — Как вам отопление зимой? — Все хорошо, везде внутри тепло, хотя на улице холодно. — Играли ли вы против Овечкина в НХЛ? — Нет, никогда. Но я играл против других россиян. Против Ковальчука, он был хорош. Овечкин вот-вот собирается побить рекорд Гретцки. Думаю, он это сделает. — В чем феномен Овечкина? — У него элитный бросок, — сказал канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал.