Костомаров об опросе ВЦИОМ: «Стоять рядом с Овечкиным — это очень круто. Он великий хоккеист, с каждой игрой все ближе к рекорду Гретцки»

«Честно скажу, об этом приятно слышать. Тем более каким-то образом стоять где-то рядом с Александром Овечкиным — действительно великим хоккеистом, который сейчас должен побить все рекорды НХЛ, стать лучшим и побить рекорд Уэйна Гретцки. Это очень круто. Понятно, что мы находимся немножко в разных ипостасях. Он герой-спортсмен, а я сейчас, наверное, герой как бывший спортсмен, который прошел через определенные трудности жизни. Мне, конечно, приятна такая поддержка наших людей. Я сам себя хвалить не могу. В 2024 году было столько своих трудностей, с которыми надо было справляться, поэтому лично от себя конкретно не могу выделить еще какого-то спортсмена года. Но я действительно зачастую вижу в соцсетях, что Овечкин с каждой игрой все ближе и ближе к рекорду, он всегда на виду. Хотелось бы, чтобы он это осуществил. И я уверен, что он это сделает. Овечкин действительно великий», — сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (872 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).