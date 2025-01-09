Фетисов: надо, чтобы ФХР принесли извинения за отстранение сборной России

Надо, чтобы ФХР принесли извинения за отстранение, только потом можно будет вернуться. Хоккей — это национальная игра. Сборная России должна продолжать великие традиции отечественного хоккея. То, что размещалось на груди хоккеистов, было смыслом наших побед. В таком формате можно вернуться, а просто где-то посоревноваться без флага — это не для наших хоккеистов, — цитирует Фетисова Metaratings.