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Фетисов: надо, чтобы ФХР принесли извинения за отстранение сборной России

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что выступает за возвращение сборной России к международным соревнованиям без условий о нейтральном гимне и флаге.

Источник: Чемпионат.com

— Допуск пловцов под конец 2024 года — сигнал, что и в хоккее ситуация с допуском может поменяться?

— А на каких основаниях вернулись пловцы? Я не понимаю людей, которые хотят вернуться на международную арену без флага и гимна, и выступаю за полноценное возвращение без каких-либо дополнительных условий.

Надо, чтобы ФХР принесли извинения за отстранение, только потом можно будет вернуться. Хоккей — это национальная игра. Сборная России должна продолжать великие традиции отечественного хоккея. То, что размещалось на груди хоккеистов, было смыслом наших побед. В таком формате можно вернуться, а просто где-то посоревноваться без флага — это не для наших хоккеистов, — цитирует Фетисова Metaratings.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.