Кросби вышел на 5-е место в истории НХЛ по числу матчей с 3+ очками (184), обогнав Эспозито и Мессье

В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца стало 47 (12+35) очков в 43 играх при полезности «минус 11». За карьеру в рамках регулярок — 1643 (604+1039) балла в 1315 играх. Матч с 3+ очками стал для Кросби 184-м. По их числу он вышел на чистое 5-е место в истории лиги, обогнав Фила Эспозито и Марка Мессье (по 183). В топ-4 входят Уэйн Гретцки (459), Марио Лемье (272), Марсель Дионн (202) и Яромир Ягр (195). Среди действующих игроков в топ-5 также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 135), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 131), Евгений Малкин («Питтсбург», 116) и Патрик Кэйн («Детройт», 107).