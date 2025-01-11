Овечкин выбил лезвие конька у защитника «Монреаля» Каррье. Партнеры дотолкали хоккеиста до лавки

Этот эпизод произошел во втором периоде, когда «Кэпиталс» играли в большинстве. Александр Овечкин получил передачу в круге вбрасывания и хотел резко низом отправить шайбу партнеру на дальнюю шайбу, но она попала в лезвие конька Александр Каррье. В итоге шайба выбила лезвие конька хоккеиста «Монреаля» — партнеры помогли Каррье, дотолкав того до скамейки запасных. «Монреаль» остановил Овечкина и мчит в плей-офф! Вратарь-дебютант выигрывает все матчи.