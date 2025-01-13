«Каролина» вывела 12-й номер Эрика Стаала из обращения. Он 4-й игрок клуба, удостоенный такой чести

В прошлом году 40-летний экс-нападающий подписал контракт с клубом на один день и завершил карьеру как игрок «Харрикейнс».Эрик Стаал был выбран «Каролиной» под общим вторым номером на драфте НХЛ-2003. Форвард провел за клуб первые 11 сезонов в лиге и выиграл с ним Кубок Стэнли в 2006 году. Эрик владеет рекордами «Каролины» (после переезда клуба из Хартфорда) по голам (322), передачам (453), очкам (775) и проведенным матчам (909) в регулярках лиги. В истории франшизы (с учетом достижений игроков в составе «Уэйлерс») больше голов, передач и очков только у Рона Фрэнсиса, а проведенных матчей — у Фрэнсиса и Глена Уэсли. В общей сложности Стаал провел 18 сезонов в лиге, 1365 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1063 (455+608) балла. В плей-офф — 64 (25+39) очка в 104 играх. Эрик стал 4-м игроком, чей номер выведен из обращения у «Харрикейнс». Ранее такой чести были удостоены Уэсли (2), Фрэнсис (10) и Род Бринд’Амор (17). Фото: соцсети «Каролины».