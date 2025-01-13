Вратарь «Сиэтла» Грубауэр пропустил 3 шайбы от «Детройта» после 4 бросков и был заменен. У него 15 поражений в 20 играх в сезоне при 87% сэйвов

Немецкий голкипер пропустил 3 шайбы после 4 бросков и уступил место в воротах Джоуи Даккору (16 сэйвов после 19 бросков). Поражение было записано на счет Грубауэра и стало для него 15-м в 20 играх в сезоне (87,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,76).