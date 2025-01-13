Дорофеев набрал 2+1 с «Миннесотой» и стал 1-й звездой матча. У него 24 (16+8) очка в 43 играх — повторение личного рекорда за сезон НХЛ

На счету 24-летнего россиянина стало 24 (16+8) очка в 43 играх — повторение личного рекорда за сезон (в прошлой регулярке было 13+11 в 47 играх). Он прервал серию из 4 матчей без результативных действий. Сегодня Дорофеев (19:27, 4:17 — в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 2 броска в створ из 5.