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Маклеллан — 2-й тренер в истории «Детройта», начавший с 7 побед в 8 матчах. Бэбкок был первым

«Ред Уингс» обыграли «Сиэтл» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Крылья» одержали 7 побед в 8 играх после смены тренера (на место уволенного Дерека Лалонда пришел Тодд Маклеллан). Ранее только один тренер начал в клубе с 7 побед в 8 играх — это был Майк Бэбкок в сезоне-2005/06. Отметим, что Маклеллан тогда входил в штаб Бэбкока в качестве помощника. «Детройт» набрал 44 очка в 42 играх и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 2 балла.